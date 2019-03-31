Цукерберг призвал власти установить стандарты распространения контента в Сети

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг высказался за более активную роль правительств и регулирующих органов для выработки норм и стандартов распространения информации в интернете.

Основатель социальной сети Facebook призвал оградить общество от вреда, совершенствуя правовые нормы распространения информации в интернете, передает ТАСС.

«Полагаю, мы нуждаемся в том, чтобы власти и регулирующие органы играли более активную роль [в регулировании распространения информации в Сети]», – отметил Цукерберг в комментарии The Washington Post.

Он высказался за разработку новых норм в ряде областей, касающихся интернета и социальных сетей, в их числе защита личных данных пользователей, пресечение попыток влияния на выборы и распространения нежелательной информации, к примеру, пропаганды террористов, а также развитие «мобильности данных».

Как пояснил глава Facebook последний пункт предполагает следующее: «Если вы предоставили данные одному сервису, то вы должны иметь возможность переместить их на другой. Это дает пользователям выбор, а разработчикам – возможность вводить новшества и конкурировать».

Цукерберг подчеркнул, что «работающие в интернете компании должны нести ответственность за соблюдение стандартов, касающихся нежелательной информации».

«Невозможно исключить весь вредоносный контент из интернета, однако в условиях, когда люди пользуются десятками устройств для передачи данных, каждое из которых предполагает свои правила, нам нужен более стандартизированный подход», – констатировал глава Facebook.

Бизнесмен также высказался за разработку новых норм относительно того, какие объявления, размещаемые в соцсетях, следует считать имеющими политический характер. Он отметил в связи с этим, что в Facebook создают базу данных, в которой можно проверить, кто заказывал распространение той или иной политической рекламы и какая аудитория с ней ознакомилась.

Напомним, 18 марта президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает блокировку в Интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти.