Венгрия захотела получать газ из Азербайджана

Венгрия приступила к рассмотрению возможности налаживания поставок газа из Азербайджана.

Венгрия рассчитывает на поставки азербайджанского газа с 2021 года, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

Соглашение о создании энергетической рабочей группы для подготовки поставок согласовали министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто и его азербайджанский коллега Парвиз Шахбазов в Баку 29 марта.

«Венгрия заинтересована в том, чтобы с 2021 года приобщиться к увеличенной добыче природного газа в Азербайджане, и поставкам газа, предназначенных для Европы», – сказал Сийярто.

По его словам, диверсификация маршрутов поставок газа на повестке дня уже длительное время, но из-за различных причин «это не могло быть реализовано».

Предполагается, что газопровод будет идти в обход Украины. Такое решение, по словам главы венгерского МИД, основано на масштабах влияния, которое оказывает на Центральную Европу конфликт между Россией и Украиной.

«Это является особенно серьезным вызовом для Венгрии ввиду того, что более половины импорта российского газа в Венгрию поступает через Украину», – заявил Сийярто.

Ранее Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины, если Москва и Киев не договорятся о транзите топлива в Евросоюз.

В пятницу глава «Нафтогаза» заявил, что Киев занимается проработкой плана на случай прекращения транзита российского газа.

С начала 2020 года закончится 10-летний договор России и Украины на транзит газа через украинскую территорию. Минэнерго оценило возможность транзита газа через Украину после 2019 года.