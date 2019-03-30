Трамп отказался от поддержки стран Северного треугольника

Американский президент Дональд Трамп поручил приостановить оказание прямой поддержки странам так называемого Северного треугольника – Гватемале, Гондурасу и Сальвадору, об этом сообщили в Госдепартаменте США.

«По распоряжению госсекретаря мы выполняем поручение президента [США Дональда Трампа] и прекращаем программы внешней помощи для Северного треугольника в рамках 2017 и 2018 финансовых годов», – сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства телеканалу ABC.

В Госдепе также заявили о намерении ведомства взаимодействовать с Конгрессом в ходе этого процесса.

Ранее Трамп заявлял, что в притоке нелегальных мигрантов виноваты Мексика и страны Центральной Америки – Гондурас, Гватемала и Сальвадор.

Напомним, в конце марта новый караван мигрантов начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США.