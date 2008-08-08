Саакашвили объяснил, почему в 2008 году в прямом эфире жевал галстук

Взгляд
30 марта, суббота  |  Последнее обновление — 06:13  |  vz.ru
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Польша и Дания снова пытаются навредить «Северному потоку – 2»

Дания – единственная из четырех стран, кто препятствует строительству «Северного потока – 2» в своих водах Фото: EPA/Clemens Bilan/ТАСС
Не имея юридических возможностей отказать, Дания изобретательно придумывает новые способы затянуть выдачу разрешения прокладки труб «Северного потока – 2» в своих водах. И, что самое интересное, ей в этом активно помогает Польша. Сможет ли «Северный поток – 2» обойти очередные препятствия? И кто пострадает в случае задержки ввода в строй российского газопровода? Подробности...
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Якутии не удастся избавиться от киргизов

Митинг против мигрантов в спорткомплексе «Триумф» в ЯкутскеФото: Вадим Скрябин/ТАСС
Заголовки типа «Якутия закрывает границы для мигрантов» на фоне митингов в Республике Саха прогремели как сенсация. Но быстро выяснилось, что дела обстоят не совсем так, точнее, совсем не так: границы никто не закрывает, а киргизов, к которым у якутских националистов основные претензии, всё это вообще не касается. Жить бок о бок с ними якутам придется и дальше, и вот почему. Подробности...
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Зачем вмешиваться в форму одежды учителей

Татьяна Кувшинникова спровоцировала своим купальным костюмом бурную дискуссию в обществеФото: vk.com/tana80h
«Ученики могут начать воспринимать учителя как сексуальный объект, а выкладывание откровенных фотографий провоцирует и усиливает этот эффект». Таково одно из мнений, которыми делятся учителя и родители в связи со скандалами вокруг фотографий школьных преподавателей в купальниках. Должны ли школы регулировать этот вопрос? Подробности...
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Сколько «русские оккупанты» вложили в страны Прибалтики

Добровольное вхождение в состав СССР в Прибалтике сегодня называют «оккупацией»Фото: wikipedia.org
Страны Прибалтики возобновили переговоры о том, как совместно стребовать с России «компенсацию» за годы «советской оккупации». На днях по этому поводу состоялась конференция в Риге. Там прозвучали заявления, что это не Советский Союз вкладывался в республики Прибалтики. Нет, наоборот, это Прибалтика содержала СССР! Как же было на самом деле? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Почему красота – это очень плохо

Екатерина Нерозникова, журналист
Демонстрация своего тела – это позор для женщины. Клерк может фоткаться на пляже, а вот красивая женщина, к тому же модель – нет. Она становится минимум чьей-то удачно устроившейся любовницей, а там недалеко и до эскортницы. Подробности...
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Как Берию из суперзлодея превратили в супергероя

Дометий Завольский, историк-архивист
Если прежде Берия был «даже хуже Сталина», то постепенно оказался, согласно некоторым версиям, «даже лучше Сталина» и «великим упущенным шансом». Поскольку ракетно-ядерный щит – наше всё, то и Берия – наше всё, этакий советский Гермес. Подробности...
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Россия единым махом смешала все карты США

Андрей Бабицкий, журналист
Дональд Трамп заявил, что Россия должна немедленно покинуть территорию Венесуэлы. Но в грозных требованиях американцев слышится не сила и уверенность в себе, а бесконечная обида и осознание собственной беспомощности. Подробности...
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      Дональд Трамп принял Александра Овечкина в Белом доме

      Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» и основателя общественного движения Putin Team Александра Овечкина, а также других хоккеистов команды, ставших чемпионами НХЛ. «Очень горжусь вами, парни», – сказал президент, отметив, что его дочь Иванка – «огромный фанат» Овечкина
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            НОВОСТЬ ЧАСА:Саакашвили объяснил, почему в 2008 году в прямом эфире жевал галстук

            Саакашвили объяснил, почему в 2008 году в прямом эфире жевал галстук

               30 марта 2019, 04:57
            Фото: кадр RT
            Текст: Антон Никитин

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            Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью журналисту Дмитрию Гордону объяснил, почему в 2008 году во время конфликта в Южной Осетии в прямом эфире жевал галстук.

            «Я же не знал, что я в прямом эфире. А когда человек остается наедине с собой, особенно в такой ситуации, как вы сказали, он может что угодно сделать», – объяснил Саакашвили в интервью украинскому изданию «Гордон».

            По словам бывшего президента Грузии, привычка жевать галстуки у него появилась еще в детстве. «Эта привычка у меня еще с «Артека»: Уже там к галстуку я был неравнодушен. Поэтому, видите – особенно их и не ношу», – сказал Саакашвили.

            Саакашвили добавил, что на данный момент находится на диете, и в шутку заметил, что похудел благодаря «отказу от галстуков».

            Напомним, 18 августа 2008 года телерадиокорпорация Би-би-си показала в прямом эфире кадры, на которых Михаил Саакашвили, бывший в то время президентом Грузии, жует галстук перед телекамерами. В мае 2015 года, после назначения Саакашвили на пост главы Одесской области Украины, по всей Одессе развесили галстуки с надписью «Для Миши».

            В сентябре того же года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «дальше будет жевать галстук» президент Украины Петр Порошенко.

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