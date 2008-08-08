Саакашвили объяснил, почему в 2008 году в прямом эфире жевал галстук

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью журналисту Дмитрию Гордону объяснил, почему в 2008 году во время конфликта в Южной Осетии в прямом эфире жевал галстук.

«Я же не знал, что я в прямом эфире. А когда человек остается наедине с собой, особенно в такой ситуации, как вы сказали, он может что угодно сделать», – объяснил Саакашвили в интервью украинскому изданию «Гордон».

По словам бывшего президента Грузии, привычка жевать галстуки у него появилась еще в детстве. «Эта привычка у меня еще с «Артека»: Уже там к галстуку я был неравнодушен. Поэтому, видите – особенно их и не ношу», – сказал Саакашвили.

Саакашвили добавил, что на данный момент находится на диете, и в шутку заметил, что похудел благодаря «отказу от галстуков».

Напомним, 18 августа 2008 года телерадиокорпорация Би-би-си показала в прямом эфире кадры, на которых Михаил Саакашвили, бывший в то время президентом Грузии, жует галстук перед телекамерами. В мае 2015 года, после назначения Саакашвили на пост главы Одесской области Украины, по всей Одессе развесили галстуки с надписью «Для Миши».

В сентябре того же года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «дальше будет жевать галстук» президент Украины Петр Порошенко.

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