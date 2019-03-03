Евроскептики выдвинули Мэй условия по Brexit

Евроскептики-консерваторы в лице European Research Group (группы тори во главе со сторонником «жесткого» Brexit Джейкобом Рисом-Моггом) выдвинули главе британского правительства Терезе Мэй условия, при которых поддержат ее на голосовании в парламенте по одобрению сделки о выходе Британии из ЕС, пишет The Sunday Times.

Восемь законодателей из ERG во главе с Биллом Кэшом подготовили документ, в котором подробно изложили требования, без выполнения которых они не поддержат заключенную Мэй сделку с ЕС по Brexit во время голосования в парламенте 12 марта, передает ТАСС.

Предложения евроскептиков связаны со спорным вопросом вокруг так называемого «бэкстопа» в Северной Ирландии (режим поддержки пребывания региона в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit). Законодатели настаивают на «четко сформулированном, юридически подкрепленном положении, которое бы однозначно предопределило текст соглашения». Сделка, по мнению евроскептиков, должна содержать «нечто большее, чем простое упоминание временного характера механизма «бэкстопа», а также четкое описание действий Британии относительно британо-ирландской границы в случае провала торговых переговоров с Евросоюзом».

Требования были подготовлены членами ERG совместно с заместителем председателя Демократической юнионистской партии (ДЮП) Найджелом Доддсом. Поддержка ERG и ДЮПов в парламенте обеспечит заключенному Мэй соглашению с Брюсселем победу на голосовании.

Тем временем Bloomberg сообщает, что у Великобритании больше не осталось друзей в Евросоюзе; Лондону больше не у кого просить поддержки на переговорах по выходу из ЕС, в результате провальной стратегии Терезы Мэй страна оказалась в изоляции.