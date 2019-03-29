Кремль следит за ситуацией с митингами в Ингушетии

Ситуация с митингами в Ингушетии требует внимания, Кремль следит за событиями в республике, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Мы получаем соответствующую информацию, внимательно следим за тем, что происходит в республике», – приводит его слова ТАСС.

При этом отвечая на вопрос о том, видят ли связь в Кремле между проходящими в регионе акциями протеста и стрельбой в здании мэрии Назрани, Песков сказал, что «в настоящее время каких-то оснований для этого нет».

«Вы говорите об отдельном происшествии, которым занимаются правоохранительные органы, это не вопрос для Кремля», – добавил он.

Ранее в пятницу сообщалось, что в здании мэрии Назрани произошла стрельба из травматического оружия, незначительные травмы получили, по последним данным, три человека. В происшествии разбираются сотрудники Совета безопасности Ингушетии и МВД по региону.