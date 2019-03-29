Власти Чикаго потребовали от темнокожего актера-гея 130 тыс. долларов

Актер телесериала «Империя» Джусси Смоллетт должен Чикаго 130 тыс. долларов за то, что инсценировал нападение на себя, заявил представитель мэрии Билл Маккафри.

Мэрия считает это «юридически оправданной суммой», которую Смоллетт должен выплатить, чтобы «возместить расходы на следствие», передает РИА «Новости» со ссылкой на АВС7.

Напомним, Смоллетт заявил, что двое мужчин напали на него, выкрикивая «расистские и гомофобные» угрозы. Полиция выяснила, что он инсценировал нападение.