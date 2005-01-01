Россельхознадзор пригрозил запретить реэкспорт овощей из Белоруссии

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) может запретить реэкспорт плодоовощной продукции из Белоруссии.

«Отсутствие достоверной статистики об объемах импортируемой и растаможенной в республике Белоруссия растительной продукции, а также отсутствие интегрированных информационных систем, обеспечивающих прослеживаемость перемещения продукции по единой территории ЕАЭС, приводит к фальсификации страны происхождения продукции, поставляемой в Российскую Федерацию», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В этом случае ответственность ложится на белорусскую сторону, потому Россельхознадзор «будет вынужден запретить реэкспорт» плодоовощной продукции из Белоруссии, заключает ведомство.