Нефтяники обвинили кабмин в «убийстве экономики нефтепереработки»

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков раскритиковал «излишние» меры правительства по регулированию топливного рынка; по его словам, эти меры «убивают экономику нефтепереработки» и делают производство бензинов нерентабельным.

«С одной стороны, мы (нефтекомпании – прим. ВЗГЛЯД) должны принимать инвестиционные решения и осуществлять инвестиции в модернизацию. С другой стороны, правительство делает все (вводя многочисленные инструменты регулирования рынка – прим. ВЗГЛЯД), чтобы убить экономику нефтепереработки и делать эти инвестиции неэффективными», – приводит его слова ТАСС.

Дюков заявил, что выступает против введения лицензирования экспорта. «Если исходить из принципа, что кашу маслом не испортить, то это не тот принцип, который нужно применять в нефтяной отрасли», – подчеркнул он.

Он считает, что лицензирование экспорта нефти и нефтепродуктов было актуально осенью 2018 года, до того, как заработали демпфирующие механизмы и было подписано соглашение с нефтяниками о стабилизации цен на топливо. Сейчас в таком лицензировании смысла нет, считает Дюков.

Напомним, в октябре правительство и нефтяные компании договорились зафиксировать оптовые цены на бензин и дизель. Позднее в кабмине объясняли, почему вслед за нефтью не дешевеет бензин.