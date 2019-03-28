Захарова оценила открытие Киевом заминированного прохода для гражданских

Официальный представитель МИД Мария Захарова считает открытие Украиной контрольно-пропускного пункта «Золотое» в Луганской области «натуральным фашизмом».

«Только за период с начала весеннего перемирия в районе Золотого в отчетах Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня именно со стороны Вооруженных сил Украины, в том числе с применением артиллерии калибра более 100 мм. Напомню, что это запрещено Минскими соглашениями», – отметила Захарова, передает ТАСС.

По ее мнению, неясно, какие цели преследует Киев, объявляя об открытии в одностороннем порядке прохода для гражданских по заминированной дороге в районе Золотого.

«Это какой-то натуральный фашизм», – заявила представитель дипведомства.

Дипломат пояснила, что открытие прохода для гражданских на этом участке потенциально опасно, так как «речь идет о людях, которые мало понимают в этих вещах и не имеют специального оборудования для того, чтобы обеспечить себе безопасный проход».

Ранее начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил, что открытие КПП в одностороннем порядке является «подлым планом» президента Украины Петра Порошенко.