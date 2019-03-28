В Ярославле нашли инновационный способ переработки старых шин

«Мы хотим сделать производственную линию по переработке использованных шин в резиновую крошку, которая будет иметь приемлемую цену, и мы сможем её поставлять в любой регион», – рассказал газете ВЗГЛЯД директор ярославского научно-производственного объединения «ВТОРМ» Андрей Канашин.

«Наша задача – создать высокопроизводительную отечественную технологию получения тонкоизмельченных резиновых порошков в промышленных объемах для небольших региональных переработчиков резиновых отходов. Так чтобы у этой технологии была приемлемая цена. Мы сможем её поставлять в любой регион. И, что самое важное, это будут российские технологии и производственные мощности», – подчеркнул директор «НПО ВТОРМ» Андрей Канашин, предприятие которого представило инновационные технологии по переработке шин в резиновую крошку.

Отметим, что ежегодно в России продается порядка 30 млн шин и столько же приходят в негодность, которые необходимо утилизировать.

Собеседник пояснил: одним из распространенных методов утилизации покрышек является их механическое измельчение. Конечный продукт такой переработки – резиновая крошка различных фракций, реже тонко-измельченный резиновый порошок (ТИРП). Элементы ТИРП – это крошка с фракцией ниже 0,8 мм, которая встречается в разных количествах при любом механическом способе разрушения изношенных шин, объяснил Канашин.

По его словам, сейчас в Европе и других развитых странах сложился рынок ТИРП – со своими игроками и оборудованием, которое достаточно дорого для применения в России. С другой стороны, рынок Китая (страны, где широко развиты технологии переработки шин, в том числе с использованием валкового оборудования) представлен либо дорогим образцами, либо малопроизводительными, пожароопасными мельницами, заметил Канашин.

Что касается России, то у нас рынок ТИРП «является сейчас наиболее растущим, по сравнению с традиционными фракциями крошки, но не доступным для абсолютного большинства участников рынка резиновой крошки из шин».

«Основной проблемой рынка ТИРП в России стало получение стабильно качественного порошка ТИРП в промышленных объемах при высокой рентабельности его производства, – отмечает Канашин. – Анализ технологий переработки резины показывает, что производство ТИРП выгодно при больших объемах переработки, что для многих участников рынка является проблематичным, поскольку технологии производства продукта ТИРП предполагают наличие дорогого оборудования европейского или американского производства.

«Все компании – переработчики шин в небольших объемах получают тонкие резиновые порошки разного качества, но не в промышленных масштабах. Допустим, кому-то необходимы сотни или тысячи тонн резинового порошка – они будут вынуждены обращаться на Чеховский или Волжский регенератные заводы, либо на предприятие «ОрисПром». Если мелкая крошка понадобится в промышленных масштабах в Екатеринбурге – заказчику придётся тратить немереные деньги и тащить всё это поездами через половину страны. И ещё не факт, что вышеперечисленные предприятия смогут обеспечить необходимое количество в нужный момент», – пояснил Канашин.

Инициатива и поддержка государства помогли создать в Ярославле инновационное перерабатывающее предприятие, которое уже сегодня вносит свой вклад в реализацию региональной экологической политики.

Канашин и его коллеги говорят, что хотят «дать возможность региональным переработчикам получать продукт с высокой добавленной стоимостью, который они смогут реализовывать в регионах – для модификации битумов для асфальтобетонов и для приготовления высококачественных мастик».

Основное оборудование компании для получения резиновой крошки и тонких порошков (меньше 0,5 мм) является инновационным, и защищено Патентами РФ. С 2014 по 2017 годы компания была резидентом Ярославского бизнес-инкубатора, получила от Правительства области субсидию на оборудование в размере 747 тысяч рублей, проект прошел акселератор GenerationS по направлению «SMART-SITY» от Российской венчурной компании, а также при поддержке бизнес-инкубатора получил грант в размере 2 миллионов рублей от Фонда содействия инновациям.