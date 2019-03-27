Глава Военного комитета НАТО призвал углубить сотрудничество с Грузией

Начальник Военного комитета НАТО маршал авиации Стюарт Пич в среду в Тбилиси заявил о необходимости углубления сотрудничества с Грузией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Военный комитет НАТО в третий раз проводит выездное заседание в Грузии, членство которой в блоке было обещано в 2008 году.

«Мы посещаем командно-штабные учения НАТО и Грузии, которые являются одним из самых ощутимых примеров нашего сотрудничества, – сказал маршал. – Наш визит подчеркивает важность отношений с Грузией».

Он также добавил, что альянс стремится углубить сотрудничество с этой страной.

Во время заседания Военного комитета проходит обсуждение актуальных вопросов сотрудничества в сфере безопасности в регионе.

«Альянс признает международные границы Грузии, в которые входят Абхазия и Южная Осетия. Призываем Россию вывести оттуда войска. Приветствуем мирные усилия Грузии урегулировать вопросы этих регионов», – сказал маршал.

Напомним, учения НАТО в Грузии начались 18 марта и завершатся в пятницу. В них принимают участие более 350 военных из 24 стран.