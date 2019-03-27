Кремль опроверг получение плана Нетаньяху по Сирии

Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя предложение израильского премьера Биньямина Нетаньяху об урегулировании в Сирии, сообщил, что Кремль не получал от израильской делегации планов, изложенных на бумаге.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее израильские СМИ сообщили, что Нетаньяху якобы представил Путину и Трампу план по прекращению кризиса в Сирии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду также сообщал, что в Кремле не понимают, о каком плане Нетаньяху по урегулированию ситуации в Сирии идет речь.