Убивший семью американцев грузинский пастух получил пожизненное

20-летний грузинский пастух Малхаз Кобаури, обвиненный в убийстве американской семьи Смит из трех человек в прошлом году, осужден на пожизненный срок, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Трагедия произошла в Хадском ущелье Душетского района 6 июля 2018 года. По версии следствия, конфликт произошел между пастухом и главой американской семьи на почве ревности. Пастух сначала застрелил американца, потом убил его супругу, предварительно изнасиловав ее, после этого застрелил четырехлетнего ребенка.

Виновным Кобаури себя не признал.