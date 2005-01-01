Анонсированы новые детали доклада Мюллера о «вмешательстве» России

Новые детали доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера по «российскому делу» обнародуют в течение нескольких недель, сообщили в американском минюсте.

Генпрокурор США Уильям Барр вскоре представит версию доклада для широкой общественности, речь идет о «неделях, а не о месяцах».

Об этом сам Барр сообщил по телефону сенатору Линдси Грэму, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Представитель министерства подчеркнул, что планов передавать Белому дому предварительную копию доклада до публикации нет.