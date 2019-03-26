Ученые подсчитали смерти от сидячего образа жизни

Каждая десятая ранняя смерть связана с сидячим образом жизни и низким уровнем физической активности, полагают ученые.

К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в Journal of Epidemiology & Community Health, передает РИА «Новости».

«Многие британцы предпочитают проводить почти все свое свободное время сидя или лежа. Вдобавок, многие люди вынуждены практически весь день сидеть в офисе на работе. Поэтому борьба с сидячим образом жизни может принести массу пользы общественному здоровью страны», – заявила Леония Эрон.

Ранее ученые выяснили, что малоподвижные люди гораздо чаще страдают от диабета, болезней сердца и сосудов и прочих опасных проблем со здоровьем, сильно сокращающих жизнь.

Люди, которые совершают прогулки по два-три часа в день, обладают более низким индексом массы тела, реже страдают от высокого уровня холестерина в крови и живут дольше.

Учитывая эти данные, медики из университета Белфаста (Великобритания) установили, что примерно каждая десятая смерть в Британии и в мире связана с недостаточно высоким уровнем физической активности и сидячим образом жизни.

В год от болезней, связанных с сидячим образом жизни, умирает почти 70 тыс. жителей, а главным «убийцей» является диабет, выяснили ученые.

Отмечается, что эта проблема больше распространена в развитых странах и, в первую очередь, связана с работой.

Ранее ученые выяснили, что число смертей из-за загрязненного воздуха в Европе вдвое превысило прогнозы. По этой причине в 2015 году в Европе умерло около 790 тыс. человек дополнительно.