Число смертей из-за загрязненного воздуха в Европе вдвое превысило прогнозы

Загрязнение атмосферы влечет за собой вдвое больше смертей в Европе, чем предполагалось в прогнозах, следует из исследования, опубликованного European Heart Journal.

Ученые использовали новый метод моделирования влияния источников загрязнения атмосферного воздуха на уровень смертности. В итоге выяснилось, что по этой причине в 2015 году в Европе умерло около 790 тыс. человек дополнительно, в том числе 659 тыс. в 28 государствах-членах Евросоюза, передает «Интерфакс».

В целом в мире загрязнение воздуха является причиной 120 дополнительных смертей в год на 100 тыс. населения, считают исследователи. По Европе цифра выше – в среднем 133 дополнительные смерти в год на 100 тыс. жителей. Хуже всего ситуация в странах Восточной Европы – Болгарии, Румынии, Хорватии и на Украине.

Также во вторник были названы страны с самым чистым воздухом. Лучшей по этому показателю признана Исландия.