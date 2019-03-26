Порошенко потребовал от украинцев не вставать на колени перед Путиным

Украинцам не следует «вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения» у президента России Владимира Путина, заявил украинский лидер Петр Порошенко.

«Украинцам предлагают встать на колени, ползти, плакать и вымаливать прощения у Путина. Запомните: Москва слезам не верит!» – сказал Порошенко в эфире телеканала «Прямой».

Он также процитировал строчки из гимна ОУН*-УПА*, в которых звучат призывы не плакать. Видео выступления размещено в Facebook Порошенко.

Ранее кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский объяснил произнесенные в 2014 году слова о готовности встать на колени перед Путиным. Политик заявил, что имел в виду готовность самому встать на колени, лишь бы в такое же положение не ставили его страну.