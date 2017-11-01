Трамп принял в Овальном кабинете капитана Putin Team

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» и основателя общественного движения Putin Team Александра Овечкина, а также других хоккеистов команды, ставших чемпионами НХЛ.

В составе «Вашингтон Кэпиталз» выступает трое россиян – Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Во время встречи в Овальном кабинете Трамп пожал Овечкину руку, выразив уверенность, что парней «ждет успех», передает ТАСС.

«Очень горжусь вами, парни», – сказал американский лидер, отметив, что его дочка Иванка Трамп является «другом и огромным фанатом» Овечкина.

«Алекс, поздравляю тебя, мы все будем смотреть за твоей игрой через несколько недель, не сомневаюсь, что твоя команда замечательно справится», – обратился хозяин Белого дома к Овечкину.

Двое хоккеистов «Кэпиталз» демонстративно отказались от приглашения отправиться в Белый дом в знак протеста против взглядов Трампа. Один из них – темнокожий канадец Деванте Смит-Пелли – еще в прошлом году заявил, что едва ли пойдет туда, поскольку американский лидер допускает «откровенно расистские и сексистские высказывания».

Отказался пойти в Белый дом и другой канадец в составе «Кэпиталз» – Бретт Коннолли, отметивший, что «полностью поддерживает своего товарища по команде и хорошего друга». Коннолли не назвал имени этого игрока, но американские спортивные журналисты не сомневаются, что речь идет о Смите-Пелли.

Напомним, Овечкин является основателем Putin Team, а также одним из доверенных лиц президента России Владимира Путина.

Летом прошлого года президент США Дональд Трамп на встрече в Хельсинки подарил российскому коллеге Владимиру Путину фуфайку капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.