У посольства Литвы в Москве появился плакат с требованием освободить россиянина Меля

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25 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 14:01  |  vz.ru
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Скандинавы теряют Прибалтику из-за «грязных денег русских олигархов»

Постсоветская история финансов стран Прибалтики была историей их поглощения со стороны СкандинавииФото: Ints Kalnins/Reuters
После распада СССР Прибалтика досталась вовсе не Европе в целом – точнее говоря, не только ей. Контроль над банковской системой Литвы, Латвии и Эстонии получили скандинавские финансовые структуры, уничтожавшие местных конкурентов. Однако теперь они сами попали под удар – и это, как ни странно, имеет отношение и к России. Подробности...
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С Голанских высот открылся вид на Крым

Советский танк, оставшийся около Голанских высот со времен войны 1967 года, был недавно найден в СирииФото: Константин Мачульский/ТАСС
Заявление Дональда Трампа о признании Голанских высот израильскими ударит по американской позиции в отношении Крыма. Так считают некоторые наблюдатели. Действительно, ход Трампа еще раз высветил двойные стандарты Вашингтона и пренебрежение к мнению мирового сообщества – но так было всегда, и внешняя политика России исходит именно из этого. Подробности...
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Судьба эмбриона Божены Рынски стала предметом спора юристов

Малашенко и Рынска не смогли стать родителями совместного ребенка при жизни основателя НТВФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ребенок журналистки Божены Рынски не сможет стать наследником своего отца, основателя НТВ Игоря Малашенко. И все потому, что будет зачат уже после его смерти. К такому мнению склоняются адвокаты по семейному и наследственному праву. И все же ситуация не так однозначна даже с юридической, не говоря уж о человеческой, точке зрения. Подробности...
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Названы условия третьего Майдана на Украине

Майдан Незалежности уже не раз становился ареной для драк силовиков и радикаловФото: Никитин Максим/ТАСС
В первую апрельскую ночь в Киеве может вспыхнуть новый Майдан. С таким предупреждением выступил один из кандидатов в президенты оппозиционер Бойко. Он уверен, что народ выйдет с протестами, если власть решится на подтасовки итогов голосования 31 марта. Появились слухи и о том, что олигарх Коломойский уже запланировал вывести на Майдан добровольцев из своих батальонов. Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Бомбардировки Югославии привели к закату американской эры

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Заменив универсальные правила игры на волюнтаристские, Вашингтон дестабилизировал систему международных отношений. Но его военной, политической и экономической мощи не хватило, чтобы сделать новые правила общепризнанными. Подробности...
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В «русском деле» против Трампа наступил украинский поворот

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Вместо вице-президента и одного из самых влиятельных людей в Госдепартаменте делами Незалежной занялся простой бюрократ Курт Волкер. Киев все еще может рассчитывать на поддержку части Конгресса, но тут бы снова не прогадать! Подробности...

Не бояться показаться смешным – вот высшая свобода

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Сегодня к Николаю Бердяеву принято относиться иронично. В наше прагматическое время он – со своими выкриками, призывами и формулами – выглядит неуместно. Но самого Бердяева это вряд ли смущало. Только свобода, только хардкор! Подробности...
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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

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            У посольства Литвы в Москве появился плакат с требованием освободить россиянина Меля

               25 марта 2019, 12:39

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            В понедельник, 25 марта, напротив посольства Литвы в Москве появился билборд с требованием немедленного освобождения и прекращения уголовного преследования россиянина Юрия Меля – офицера запаса, пять лет находящегося в СИЗО Вильнюса и обвиняемого по так называемому делу «13 января 1991 года», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

            «Вся вина Юрия Меля состоит в том, что в январе 1991 года, исполняя приказ командования, он вместе с другими офицерами и солдатами обеспечивал порядок в столице тогда еще республики, входящей в состав СССР», – пояснил один из инициаторов акции ветеран спецназа ВМФ, депутат Калининградской областной думы Андрей Колесник.

            «Никого не убил, не покалечил, выполнил свой долг и исполнил приказ. Нашего товарища пытаются осудить по законам страны, которой тогда не существовало, по статьям Уголовного кодекса, который был принят много позже января 1991 года. Если посмотреть материалы уголовного дела, то все, что можно инкриминировать Мелю, – это сломанный забор. Все эти пять лет за Юрия боремся мы – его товарищи, юристы, руководство нашей страны, однако все призывы к здравому смыслу Вильнюс откровенно игнорирует. Гуманным литовским властям нет никакого дела до того, что Мель страдает сахарным диабетом. И 27 марта начнется оглашение приговора в отношении настоящего российского офицера, просто выполнявшего свой долг», – добавил Колесник.

            Инициаторами монтажа билборда напротив Литовского посольства выступили «Союз соотечественников» и «Союз ветеранов группы «А».

            27 марта в Вильнюсе начнется оглашение приговора в отношении Меля, которому инкриминируется ряд особо тяжких статей УК Литвы за участие в событиях в январе 1991 года у Вильнюсской телебашни.

            На тот момент Литва входила в состав СССР. После начавшихся волнений дислоцированным в Прибалтийской республике войскам был дан приказ не допустить провокаторами штурма Вильнюсской телебашни. В составе подразделения обеспечения порядка был и командир танка лейтенант Юрий Мель.

            Сторона обвинения утверждает, что «танк под командованием Меля выломал забор, ограждающий территорию телебашни с западной стороны, опасно маневрируя, въехал на территорию, где не менее трех раз выстрелил из орудия холостыми зарядами, пускал дымовые завесы, световыми приборами военной техники светил в гражданских лиц, занимаемый объект и расположенные вокруг здания, таким образом, запугивая и терроризируя гражданских лиц». Такой текст содержится в определении Вильнюсского городского участкового суда.

            После описанных событий Юрий Мель прослужил почти 30 лет в Вооруженных силах России, был уволен в 2010 году по состоянию здоровья. Он не подозревал, что является одним из 69 фигурантов уголовного дела, пока в марте 2014 года не был задержан на погранпереходе Советск – Панемюне при возвращении из краткосрочной поездки в Литву.

            Литовская сторона заявила, что россиянин задержан «за преступные деяния, предусмотренные ст. 100 (Обращение с людьми, запрещаемое международным правом), ст. 101, ч. 1 (Убийство лиц, пользующихся защитой международного ryманитарного права), ст. 103, ч.1 (Причинение вреда здоровью, истязание либо иное бесчеловечное обращение с людьми, которые пользуются защитой международного ryманитарного права), ст. 111 (Запрещенная военная атака) и ст. 112 (Использование запрещенных военных средств) УК Литовской Республики, за которые предусмотрена ответственность на основании международных договоров ЛР и ст. 7 УК ЛР (Преступления против человечности и Военные преступления)».

            За этот комплекс статей, взятых из документа, априори не существовавшего в 1991 году, Юрию Мелю грозит наказание от 16 лет лишения свободы до пожизненного срока.

            Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что заседания суда по так называемому делу «13 января 1991 года» проходят с заведомо обвинительным уклоном. Литовские власти неприкрыто пытаются навязать свое искаженное видение январских событий в Вильнюсе 1991 года, подчеркивала она.

            Захарова также обращала внимание на то, что россиянин страдает от тяжелой формы сахарного диабета. Она говорила, что российские дипломаты следят за состоянием его здоровья, помощь ему оказывал в том числе врач посольства России в республике.

            Представитель российского внешнеполитического ведомства не исключала, что Россия обратится в ЕСПЧ в связи с обвинениями в адрес Меля.


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