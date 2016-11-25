У посольства Литвы в Москве появился плакат с требованием освободить россиянина Меля

В понедельник, 25 марта, напротив посольства Литвы в Москве появился билборд с требованием немедленного освобождения и прекращения уголовного преследования россиянина Юрия Меля – офицера запаса, пять лет находящегося в СИЗО Вильнюса и обвиняемого по так называемому делу «13 января 1991 года», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

«Вся вина Юрия Меля состоит в том, что в январе 1991 года, исполняя приказ командования, он вместе с другими офицерами и солдатами обеспечивал порядок в столице тогда еще республики, входящей в состав СССР», – пояснил один из инициаторов акции ветеран спецназа ВМФ, депутат Калининградской областной думы Андрей Колесник.

«Никого не убил, не покалечил, выполнил свой долг и исполнил приказ. Нашего товарища пытаются осудить по законам страны, которой тогда не существовало, по статьям Уголовного кодекса, который был принят много позже января 1991 года. Если посмотреть материалы уголовного дела, то все, что можно инкриминировать Мелю, – это сломанный забор. Все эти пять лет за Юрия боремся мы – его товарищи, юристы, руководство нашей страны, однако все призывы к здравому смыслу Вильнюс откровенно игнорирует. Гуманным литовским властям нет никакого дела до того, что Мель страдает сахарным диабетом. И 27 марта начнется оглашение приговора в отношении настоящего российского офицера, просто выполнявшего свой долг», – добавил Колесник.

Инициаторами монтажа билборда напротив Литовского посольства выступили «Союз соотечественников» и «Союз ветеранов группы «А».

27 марта в Вильнюсе начнется оглашение приговора в отношении Меля, которому инкриминируется ряд особо тяжких статей УК Литвы за участие в событиях в январе 1991 года у Вильнюсской телебашни.

На тот момент Литва входила в состав СССР. После начавшихся волнений дислоцированным в Прибалтийской республике войскам был дан приказ не допустить провокаторами штурма Вильнюсской телебашни. В составе подразделения обеспечения порядка был и командир танка лейтенант Юрий Мель.

Сторона обвинения утверждает, что «танк под командованием Меля выломал забор, ограждающий территорию телебашни с западной стороны, опасно маневрируя, въехал на территорию, где не менее трех раз выстрелил из орудия холостыми зарядами, пускал дымовые завесы, световыми приборами военной техники светил в гражданских лиц, занимаемый объект и расположенные вокруг здания, таким образом, запугивая и терроризируя гражданских лиц». Такой текст содержится в определении Вильнюсского городского участкового суда.

После описанных событий Юрий Мель прослужил почти 30 лет в Вооруженных силах России, был уволен в 2010 году по состоянию здоровья. Он не подозревал, что является одним из 69 фигурантов уголовного дела, пока в марте 2014 года не был задержан на погранпереходе Советск – Панемюне при возвращении из краткосрочной поездки в Литву.

Литовская сторона заявила, что россиянин задержан «за преступные деяния, предусмотренные ст. 100 (Обращение с людьми, запрещаемое международным правом), ст. 101, ч. 1 (Убийство лиц, пользующихся защитой международного ryманитарного права), ст. 103, ч.1 (Причинение вреда здоровью, истязание либо иное бесчеловечное обращение с людьми, которые пользуются защитой международного ryманитарного права), ст. 111 (Запрещенная военная атака) и ст. 112 (Использование запрещенных военных средств) УК Литовской Республики, за которые предусмотрена ответственность на основании международных договоров ЛР и ст. 7 УК ЛР (Преступления против человечности и Военные преступления)».

За этот комплекс статей, взятых из документа, априори не существовавшего в 1991 году, Юрию Мелю грозит наказание от 16 лет лишения свободы до пожизненного срока.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что заседания суда по так называемому делу «13 января 1991 года» проходят с заведомо обвинительным уклоном. Литовские власти неприкрыто пытаются навязать свое искаженное видение январских событий в Вильнюсе 1991 года, подчеркивала она.

Захарова также обращала внимание на то, что россиянин страдает от тяжелой формы сахарного диабета. Она говорила, что российские дипломаты следят за состоянием его здоровья, помощь ему оказывал в том числе врач посольства России в республике.

Представитель российского внешнеполитического ведомства не исключала, что Россия обратится в ЕСПЧ в связи с обвинениями в адрес Меля.