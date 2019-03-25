Итальянского журналиста не пустили на Украину

Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, несмотря на наличие аккредитации в МИД Украины.

«После четырех часов задержания он был отправлен обратно в аэропорт Минска, откуда он прилетел. Целью визита на Украину было освещение выборов президента и ряд интервью с представителями политических и религиозных кругов Украины. Мотивацией отказа во въезде в Украину была угроза для национальной безопасности Украины», – рассказал вице-президент ассоциации итальянских предпринимателей России Витторио Торрембини РИА «Новости».

Как заявил Торрембини, журналист, прилетевший в Киев из Москвы, ночью позвонил ему, чтобы сообщить о недопуске в страну. Как стало известно, у Иннаро была аккредитация в МИД Украины, «не исключено, что в ЦИК», а итальянское посольство на Украине уже договорилось для него о серии интервью, в том числе с лидерами УПЦ и представителями новой украинской церкви. Вместе с итальянским журналистом летел и оператор с российским гражданством, его также не пустили.

Торрембини сообщил, что сейчас они намерены «поднять шум», «МИД Италии уже подготовил ноту протеста». Он предположил, что журналиста не пустили на Украину, так как он живет в Москве.

Напомним, выборы президента пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов.

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