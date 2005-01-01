Определена судьба короны «Мисс Москва»

Организаторы конкурса «Мисс Москва» подтвердили, что передадут корону и титул первой вице-мисс на следующей неделе.

«Корона будет передана первой вице-мисс Ксении Паленовой во вторник», – рассказали организаторы конкурса РИА «Новости».

Ранее стало известно, что победительницу Алесю Семеренко лишили титула из-за нарушений условий конкурса и обвинили в повреждении короны.

«Там есть бриллианты, которые сейчас отваливаются. Не могу пока сказать по стоимости, поскольку корону мы отдали, и только сейчас специалисты будут оценивать ее стоимость. Но она дорогостоящая... Вообще по договору она должна была отдать корону сразу же, но она попросила нас отдать ей ее для различных фотосессий. Мы пошли на уступки и увидели корону только через месяц. И на звонки она не реагировала», – заявили организаторы.

Позже Алеся Семеренко высказалась в соцсетях по поводу лишения ее титула.