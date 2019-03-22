ФСБ начала обыски в трех городах из-за хищений по оборонзаказу

ФСБ проводит обыски в Москве, Санкт-Петербурге и Липецке по делу о хищении станкостроителями денег в рамках гособоронзаказа (ГОЗ), сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело было возбуждено «по фактам хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета, выделенных в рамках реализации государственного оборонного заказа», передает РИА «Новости».

Следствие считает, что расхищены средства федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности.

Ущерб пока не называется.

В ходе обысков «изымаются документация, носители информации и иные предметы, имеющие значение для расследования».

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой Федеральной службы по финансовому мониторингу потребовал уделять пристальное внимание исполнителям ГОЗ, которые оказались вовлечены в сомнительные операции.

До этого, в феврале, глава государства призвал ФСБ тщательно следить за средствами, выделяемыми на ГОЗ. В январе российский лидер отметил улучшение динамики выполнения ГОЗ.

При этом в марте заместитель генпрокурора России – главный военный прокурор Валерий Петров заявил, что ущерб от коррупционных преступлений в военной сфере за год увеличился вчетверо – до 7 млрд рублей.