Тарасова станцевала во время выступления американского фигуриста

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова станцевал во время выступления американского фигуриста Натана Чена, восхитившись программой спортсмена.

«Представить себе танцующую Татьяну Тарасову непросто, но вы попробуйте», – сказал комментатор в эфире «Первого канала».

«Браво, браво. Это сказочно, потому что характер этого победителя каждый день формируется. Я рада и счастлива. Программа, конечно, уникальная, такая смешная, милая и забавная», – воскликнула Тарасова после прокатки Чена.

Американец Чен занял первое место в короткой программе на чемпионате мира в японской Сайтаме. Второе место взял его соотечественник Джейсон Браун, третьим стал японец Юдзуру Ханю. Россияне Михаил Коляда и Андрей Лазукин расположились на 10-м и 11-м местах соответственно, Александр Самарин – 20-й.

Недавно свой свой популярный номер с раздеванием исполнила фигуристка Елизавета Туктамышева.