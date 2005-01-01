Роналду наказали за «эротический» жест

УЕФА оштрафовал форварда итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду на 20 тысяч евро за то, что игрок демонстративно схватил себя за пах, празднуя гол.

«Дисциплинарный комитет УЕФА решил оштрафовать игрока «Ювентуса» Криштиану Роналду на 20 000 евро за его неподобающее поведение», – передает «Интерфакс» сообщение УЕФА.

Жест был показан Роналду во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». В том матче итальянский клуб одержал победу со счетом 3:0. Футболист, таким образом, ответил тренеру испанской команды Диего Симеоне, который несколькими неделями ранее отметил аналогичным образом гол в ворота туринцев. Наставник мадридцев был также оштрафован на 20 тысяч евро.

В «Атлетико» поведение Роналду посчитали более провокационным, так как игрок адресовал жест фанатам команды соперника, в то время как Симеоне показал его своим болельщикам.

В январе по делу о неуплате налогов Роналду был приговорен к условному сроку и штрафу в размере более 19 млн евро.