Медведев заявил, что люди не должны страдать от роста цен на бензин

Глава российского правительства Дмитрий Медведев, открывая совещание по развитию рынка нефти и нефтепродуктов, назвал важным поддерживать сбалансированную ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов, предупредив, что люди не должны страдать от необоснованного роста цен.

«Важно, чтобы ситуация на внутреннем рынке оставалась сбалансированной, конечно, люди не должны сталкиваться с необоснованным ростом цен», – сказал он, передает ТАСС.

Медведев напомнил о ранее принятых решениях, в частности, о подписании соглашения между Федеральной антимонопольной службой, Минэнерго и ведущими нефтяными компаниями по стабилизации цен, а также о продолжении ежедневного мониторинга цен и объемов реализации нефтепродуктов на биржевых торгах. Премьер также упомянул о том, что с 1 января 2019 года в рамках завершения налогового маневра введен возвратный акциз на переработанную нефть, за счет которого нефтеперерабатывающим заводам компенсируется часть разницы между стоимостью нефтепродуктов на внутреннем рынке и экспортной ценой.

«Все эти меры позволили стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов и она таковой остается, но совсем скоро, с 1 апреля, срок действия соглашения с нефтяными компаниями истекает. Нам нужно определиться с дальнейшими шагами, что необходимо сохранять, что сохранять не следует, особенно с учетом предстоящего сезонного спроса на моторное топливо», – подчеркнул Медведев.

В ноябре Минэнерго и ФАС подписали соглашения с несколькими крупными нефтекомпаниями по стабилизации рынка топлива.