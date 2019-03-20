Курс доллара к рублю показал самое низкое значение за полгода

Курс доллара США упал ниже отметки в 64 рубля впервые с августа 2018 года, об этом свидетельствуют данные биржи.

Снижение произошло на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, передает РИА «Новости».

Большая часть членов комитета по открытым рынкам ФРС проголосовали за сохранение ставки в 2019 году на текущем уровне, на конец года ставка должна составлять 2,4%.

Прогноз ФРС по росту экономики страны на 2019 год понижен с 2,3% до 2,1%, на 2020 – с 2% до 1,9%.

Ранее в среду сообщалось, что курс рубля вырос к доллару и евро.