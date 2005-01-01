Посольство России объяснило хоккеистам необходимость закона о защите Рунета на шайбах

В ответ на критику законопроекта о защите российского сегмента интернета со стороны российских хоккеистов НХЛ Артемия Панарина и Никиты Задорово посольство России в США разъяснило им положения документа на примере заброшенных шайб.

Панарин и Задоров раскритиковали законопроект, так как он, по их мнению, усиливает контроль государства над гражданами. Посольство России в США в своем Instagram поблагодарило их «за активную гражданскую позицию и неравнодушное отношения к делам на Родине».

«Как мы узнали из соцсетей и американской прессы, вы не совсем правильно понимаете причины и суть российского законопроекта о «суверенном интернете», – отметили в диппредставительстве.

Посольство решило разъяснить хоккеистам суть документа на хоккейных реалиях.

«Как в мире хоккея есть много независимых лиг – (НХЛ, КХЛ и др.), которые отстаивают свои интересы, так и на глобальной политической арене есть независимые государства, которые призваны защищать интересы своих граждан. Представьте, что НХЛ может отменить гол, забитый в КХЛ, или даже прервать игру в России. Это абсурд? В мире хоккея – да, в цифровом мире – реальность», – заявили дипломаты.

Отмечается, что законопроект нужен для сохранения целостности и бесперебойной работы российских порталов – даже в случае серьезных происшествий на иностранных линиях связи и в хранилищах данных, в том числе в случае попытки умышленного ограничения России в связи, все важнейшие элементы Рунета «должны сохранить работоспособность и стабильно работать».

«В проекте закона определяются необходимые правила маршрутизации трафика, организуется контроль их соблюдения, создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи», – пояснили в посольстве.

Законопроект о защите Рунета был внесен сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой и депутатом Андреем Луговым (ЛДПР). Он направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа.

В Кремле ранее также опровергли мнение о том, что российские власти якобы собираются ограничить свободу интернета.