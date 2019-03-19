Минпромторг предложил ужесточить правила продажи топлива на АЗС

Министерство промышленности и торговли России предложило запретить продажу на автозаправочных станциях любого вида жидкого топлива, кроме сертифицированного бензина и дизеля класса ЕВРО-5.

Ужесточение предлагается ввести в связи с достаточно высокой долей суррогата на рынке топлива, достигающей 9%, передает ТАСС.

В Минпромторге отметили, что в погоне за дешевым продуктом обычные граждане и транспортные компании зачастую приобретают суррогатное топливо, а использование такой продукции «наносит вред государству, добросовестному бизнесу, обществу и окружающей среде, а также здоровью и имуществу граждан».

Сообщается, что проект постановления об изменениях продажи топлива разработан. В министерстве рассчитывают на его принятие в IV квартале 2019 года. После вступления закона в силу начнутся проверки АЗС на наличие суррогата.

В конце прошлого года Минпромторг заявлял, что из-за ситуации с ценами на нефтепродукты возможно ухудшение качества топлива на независимых АЗС.

Глава ведомства Денис Мантуров анонсировал новую систему контроля бензина, которая будет отслеживать качество топлива от нефтеперерабатывающего завода до бензобака.

В феврале сообщалось о первых итогах масштабных проверок бензина в России.