Заявки на гранты ЭИСИ и РФФИ подали около 1 тыс. российских политологов

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) получили 999 заявок из 70 российских регионов на конкурсы, направленные на поддержку научных проектов фундаментальных исследований в сфере общественно-политических наук.

Среди участников, прошедших отбор, через месяц определят победителей, которые получат гранты на сумму от 400 тыс. до 3 млн рублей, сообщается на сайте Экспертного института социальных исследований.

С идеей проведения конкурсов выступили участники III съезда Российского общества политологов в сентябре 2018 года. Предложение поддержал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Конкурсы призваны повысить качество научной экспертизы при принятии государственных решений. Еще одна ключевая задача проекта – выявить молодых политологов и помочь им презентовать результаты своей работы на уровне страны. Особое внимание в рамках конкурсов планируется уделить развитию наставничества в науке и образовании.

Среди тем конкурсов наиболее популярной оказалась «Государственная политика: новые вызовы, механизмы и тенденции формирования». Большое количество исследований участники планируют посвятить новым коммуникативным технологиям в современном обществе, ценностям и традициям в формировании политической идентичности. Востребованной оказалась тема формирования и реализации государственной политики в отношении детей и молодежи.

Как отметил глава совета директоров ЭИСИ Андрей Шутов, результаты приема заявок на конкурсы – своеобразное социологическое исследование, которое показывает, какие темы наиболее значимые для российской политологической корпорации.

«Очень важно, что эти темы совпадают с ожиданиями и запросами общества и государства. Сегодня в России есть те, кто говорит, что политологическое сообщество в стране недостаточно развито для решения серьезных научных вопросов. Имеющийся комплект заявок доказывает обратное и свидетельствует о том, что в России сформированы научные школы, которые готовы отвечать на вызовы времени и предлагать эффективные решения для проблем, значимых как для нашей страны, так и для мирового сообщества», – сказал Шутов.

В рамках четырех конкурсов принимались заявки по 14 темам исследований. Больше всего заявок (694) поступило на конкурс лучших научных проектов фундаментальных исследований в сфере общественно-политических наук. На конкурс проектов, реализуемых молодыми учеными, поступило 188 заявок. Отдельные гранты предусмотрены за лучшие фундаментальные исследования, выполняемые талантливой молодежью под руководством ведущего ученого-наставника (71 заявка). На гранты за издание лучших научных трудов по общественно-политическим наукам рассчитывают 46 участников.

Итоги конкурсов будут подведены до 18 апреля. Срок реализации научных проектов составляет от 8 до 12 месяцев в зависимости от типа проекта.