СК обвинил экс-сотрудника прокуратуры Литвы в преследовании участников событий 1991 года

Следственный комитет России предъявил заочное обвинение бывшему сотруднику литовской Генпрокуратуры и-за незаконного преследования участников событий 1991 года в Вильнюсе, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Она рассказала, что бывшему главному прокурору департамента уголовного преследования Генпрокуратуры Литвы Симонасу Слапшинскасу «заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 299 УК РФ за незаконное привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновных граждан Российской Федерации».

Согласно информации СК, Слапшинскас вместе с членами следственной группы вынес винительный акт и в 2015 году направил в литовский суд уголовное дело, передает ТАСС.

«Литовским прокурорам было достоверно известно, что события в городе Вильнюсе имели место в период, когда Литовская ССР не была независимым государством и входила в состав СССР, войсковые подразделения выполняли свой служебный долг и действовали в соответствии с законодательством СССР и Уставом Вооруженных Сил в целях обеспечения общественного порядка на территории Литовской ССР», – сказала Петренко.

Она добавила, что «уголовное преследование со стороны литовских правоохранительных органов и суда осуществляется с нарушением общепризнанного принципа международного права и уголовного процесса – недопустимости придания уголовному закону обратной силы».

Ранее стало известно, что в Литве начались массовые преследования «русских шпионов». В частности был арестован бывший литовский политик Альгирдас Палецкис, который в 2011 году поставил под сомнение официальную версию событий 1991 года в Вильнюсе.

Напомним, согласно официальной версии, 13 января 1991 года в Вильнюсе у телебашни от действий советских войск были ранены и убиты сотни людей.