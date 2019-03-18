Российские тяжелоатлеты пропустили чемпионат мира в США из-за виз

Юношеская сборная России по тяжелой атлетике была вынуждена пропустить чемпионат мира в США из-за проблем с получением въездных виз, рассказал президент федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

«Федерация заблаговременно начала заниматься решением визовых вопросов для поездки на юношеский чемпионат мира, нами был рассмотрены и проработаны все варианты получения въездных документов в США, но получить визы не представилось возможным», – передает слова Агапитова ТАСС.

Как сказал гендиректор ФТАР Александр Кишкин, до конца 2018 года визы можно было оформить только в посольствах США в других странах, но выезд тяжелоатлетов юношеской сборной возможен только с сопровождающими, что усложняет процесс получения виз. Сообщается, что в начале года ФТАР пыталась подать документы в американское посольство в Москве, но ближайшее собеседование было уже после чемпионата мира.

Кроме России, на турнир не попали и другие фавориты, среди которых сборные Китая, КНДР, Ирана, Белоруссии и другие, при этом федерация тяжелой атлетики США утверждает, визы смогли получить спортсмены всех федераций. Отмечается, что несмотря очень низкое количество участников, хозяева чемпионата и международная федерация тяжелой атлетики признала соревнования успешными.

В прошлом году три российских самбиста были вынуждены пропустить чемпионат Европы в Афинах из-за отказа Греции в выдаче виз.