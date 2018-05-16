Российским самбистам не дали визы для поездки на чемпионат Европы в Афинах

Из-за отказа генконсульства Греции в Москве в выдаче виз для въезда в страну три российских самбиста вынуждены пропустить чемпионат Европы в Афинах, сообщил старший тренер сборной России по боевому самбо Александр Конаков.

«Для нас это решение пока остается загадкой, будем разбираться, причин нам пока никто не объясняет. Такое с нами случается впервые, хотя наши спортсмены часто ездят на соревнования за рубеж. Попытаемся уже на месте разобраться в ситуации», – цитирует Конакова ТАСС.

Тренер российской сборной отметил, что В выдаче виз было отказано Мухтару Гамзаеву (весовая категория до 57 килограмм), Эжеру Енчинову (62 килограмма) и Дмитрию Самойлову (82 килограмма), добавив, что как только причина отказа будет известна, к ситуации «подключат» европейскую и международную федерации самбо.

«Если бы документы были неправильно заполнены только у одного, то это было бы объяснимо, но когда речь идет о нескольких спортсменах, то это уже неприятная тенденция», – отметил Конаков.

Известно, что двум спортсменам отказали в визе около недели назад, третьему – за день до вылета на турнир. Тренерский штаб успел произвести две замены: в весовой категории до 57 килограмм Россию представит Родион Асканаков, в весовой категории до 62 килограмм – Александр Нестеров.

«Надеюсь, что это не скажется на общих результатах сборной. Будем выступать и биться до конца», – резюмировал Александр Конаков.

Чемпионат Европы по самбо пройдет в столице Греции с 18 по 20 мая.

В ноябре 2017 года президент Владимир Путин поздравил сборную России по самбо с победой на чемпионате мира в Сочи, назвав выступление триумфальным. До этого Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям ЧМ по самбо, который прошел в Сочи с 9 по 13 ноября.