«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью

Матч 20-го тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и питерским «Зенитом» завершился вничью.

Игра прошла в Москве на стадионе «Открытие-Арена» и завершилась со счетом 1:1, пишет «Спорт-Экспресс».

Мячи в ворота соперников забили Денис Глушаков («Спартак») и Вильмар Барриос («Зенит»).

На 65-й минуте «Зенит» забил гол, который не был засчитан из-за нарушения правил со стороны игрока гостей, передает РИА «Новости».

Напомним, «Локомотив» одержал победу над «Краснодаром».