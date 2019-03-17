На космодроме Восточный открыли трассу для запуска кораблей к МКС

Одна из трасс, открытых на космодроме Восточный для пусков ракет-носителей «Союз-2», может быть использована для запусков пилотируемых и грузовых кораблей к Международной космической станции (МКС), сообщили в Роскосмосе.

«Действительно, [трасса на] наклонение орбиты [51 градус к экватору при пуске с Восточного] может быть использовано для полетов на МКС», – подтвердили РИА «Новости» в Роскосмосе, комментируя документ компании «Альфа Страхование», в котором сообщалось об открытии трассы для пусков с «Восточного» ракет «Союз-2» на орбиту с наклонением 51 градус к экватору, на которой летает МКС.

До сих пор корабли к МКС запускали только с Байконура.

В госкорпорации уточнили, что пока «трасса открыта только под автоматические космические аппараты, [предназначенные для запусков] на ракетах «Союз-2.1а» или 1б».

Там также отметили, что работы по открытию новой трассы проводились в рамках Федеральной космической программы.

Добавим, в начале марта были назначены новые руководители космодромов Байконур и Восточный.