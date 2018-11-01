СМИ сообщили о пропавших в Сирии российских военных

СМИ со ссылкой на источники сообщают, что российские военные в феврале якобы попали в засаду боевиков в сирийской провинции Дейр-эз-Зор и пропали без вести.

Родственник одного из офицеров рассказал Би-би-си, что 22 февраля автомобиль УАЗ, в котором находились российские майор и два полковника, якобы попал в засаду боевиков недалеко от города Аль-Маядин. Официально об инциденте не сообщалось.

По словам источника, родителям одного из российских военных – майора Сухроба Каримова – сообщили о произошедшем и попросили сдать анализ ДНК, но по результатам теста образцы не совпали.

По данным издания, 35-летний Каримов служил в 38-й гвардейской мотострелковой бригаде, постоянное место дислокации которой – село Екатеринославка Амурской области. Штатная должность – командир батальона. Летом 2018 года он отправился во вторую командировку в Сирию. По словам знакомых, Каримов хорошо знал арабский язык и мог работать на месте переводчиком.

Изданию не удалось выяснить имена остальных находившихся в УАЗе военных.

Это не первое подобное сообщение. В прошлом году некоторые СМИ с подачи иностранных пропагандистских ресурсов неоднократно сообщали о новых потерях россиян в Сирии. Однако данная информация часто не подтверждалась. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, откуда берутся такие сообщения.