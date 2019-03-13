Помощница Петросяна показала свою роскошную жизнь в Дубае

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова похвасталась тем, как отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах.

Девушка выложила в Instagram серию постов о своем отпуске в Дубае.

Судя по фото, Брухунова заселилась в пятизвездочный отель Fairmont The Palm, где отмечала день рождения. В stories она похвасталась роскошными видами отеля и ресторанов, а также покупками изделий люксовых брендов, в частности, Sandro Paris.

В прошлом году помощница Петросяна после развода юмориста с Еленой Степаненко рассказала о своих отношениях с артистом.

В дкабре 2018 года настоятель церкви иконы Божьей Матери в Твери Вячеслав Баскаков похвастался в соцсетях люксовой обувью и аксессуарами.