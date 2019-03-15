В «Аэрофлоте» сообщили о решении проблемы с американскими визами для экипажей

Проблема с получение американских виз экипажами «Аэрофлота» решена, визы выдаются в полном объеме, сообщил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.

«Сейчас американцы нам выдают деловые визы для пилотов и бортпроводников в полном объеме, такой проблемы для нас больше не существует», – сказал Савельев, передает РИА «Новости».

«Аэрофлот» в апреле 2018 года обратился в МИД и Минтранс России в связи с тем, что США перестали выдавать визы экипажам. В середине мая 2018 года гендиректор «Аэрофлота» сообщил, что ситуация с выдачей американских виз экипажам авиакомпании улучшилась.