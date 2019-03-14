США отозвали 340 виз у граждан Венесуэлы

Американские власти отозвали с понедельника, 18 марта, 340 виз, выданных ранее гражданам Венесуэлы, передает Reuters со ссылкой на заявление Госдепартамента США.

Сообщается, что 107 виз в разное время были получены венесуэльскими дипломатами и членами их семей, передает ТАСС.

Другие визы находятся на рассмотрении для отзыва, заявил представитель американского внешнеполитического ведомства, слова которого передает РИА «Новости».

С конца прошлого года США отозвали более 600 разрешений на въезд венесуэльским гражданам, добавляет Reuters.

Ранее в четверг госсекретарь США Майк Помпео заявил, что все американские дипломаты покинули Венесуэлу.