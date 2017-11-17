Названа причина гибели аргентинской подлодки «Сан-Хуан»

Причиной гибели подводной лодки ВМС Аргентины «Сан-Хуан» стал взрыв, заявил командующий флотом контр-адмирал Давид Бурден.

«Определенно, был взрыв», – передает его слова РИА «Новости».

Бурден подчеркнул, что перед отправлением в плавание субмарина была в хорошем состоянии, а сам он доверял решениям командира субмарины.

Расследование показало, что в аккумуляторные баки подлодки попала вода, что вызвало короткое замыкание. Считается, что морская вода протекала через клапан E19.

Власти Аргентины также связали гибель подводной лодки «Сан-Хуан» с качеством капитального ремонта субмарины.

Субмарина пропала в ноябре 2017 года, на ее борту находились 44 человека. 17 ноября 2018 года ее обнаружили на дне, на расстоянии 500 километров от берега.

Эксперты воссоздали вероятный сценарий гибели подлодки.