Власти Аргентины объяснили гибель подлодки качеством ремонта

Министр обороны Аргентины Оскар Агуад во время выступления перед парламентской комиссией увязал гибель подводной лодки «Сан-Хуан» с качеством капитального ремонта субмарины.

Глава военного ведомства Аргентины заявил, что считает возможным рассказать о вероятных причинах гибели подводной лодки только на закрытом заседании, уточнив, что «во многом они связаны с капитальным ремонтом субмарины», передает ТАСС.

Присутствовавшая на заседании депутат и экс-министр обороны Аргентины Нильда Гарре, возглавлявшая ведомство в 2010-2013 годах, отвергла обвинения действующего главы военного ведомства.

По ее версии, гибель подлодки никак не связана с качеством капитального ремонта, проведенного в 2007-2014 годах.

Напомним, пропавшая в ноябре 2017 года субмарина «Сан Хуан», на борту которой находились 44 человека, 17 ноября 2018 года была обнаружена на расстоянии 500 километров от берега, на глубине 800 метров.

Эксперты воссоздали вероятный сценарий гибели подлодки.