В Северной Осетии шокированы избиением учительницы депутатом

«Вопиющий случай, который осуждается всеми без исключения», – заявила газете ВЗГЛЯД председатель ОП Республики Северная Осетия-Алания Нина Чиплакова, комментируя поведение депутата Василия Гогичашвили, избившего учительницу во время урока на глазах учеников.

«Никогда в жизни ничего подобного в истории республики не было. Мы всегда с огромным уважением относились к людям, которые передают знания, такое просто даже невозможно себе представить», – возмутилась Чиплакова.

По словам общественницы, депутат обратился с заявлением о снятии своих полномочий, Общественная палата держит ситуацию на контроле, по факту произошедшего проходит серьезная проверка.

«Общественная палата держит эту ситуацию на контроле, в Следственный Комитет подано соответствующее заявление, они разберутся в ситуации и дадут свою оценку. Пока заключения носят характер исключительно эмоциональный: абсолютное неприятие», – сообщила Чиплакова.

Напомним, родители и работники школы в Северной Осетии заявили, что местный депутат избил учительницу начальных классов на глазах учеников.

Учительница начальных классов Медина Созиева рассказала о подробностях избиения.