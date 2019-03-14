Герман Греф назвал основную проблему России

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о главной проблеме страны во время мастер-класса на форуме «Лидеры России».

На мастер-классе журналисты спросили у Грефа о трех главных трудностях современной России. В ответ на это глава Сбербанка отметил только одно обстоятельство. Он заявил, что страна больше всего страдает от «отсутствия эффективной системы государственного управления», если эта проблема будет решена, другие «будут преодолены автоматически».

«Во все остальное просто не надо пускаться», – дополнил Греф во время выступления, видео которого размещено на странице форма в Facebook.

Напомним, конкурс «Лидеры России» – проект платформы «Россия – страна возможностей». В финале конкурса принимают участие 300 человек из 21 региона страны. Они получат образовательный грант в размере одного миллиона рублей, а победители смогут поработать с наставником из числа лучших руководителей в сфере бизнеса и государственного управления.