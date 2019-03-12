Росгвардия объяснила реакцию бойцов на розыгрыш с пистолетом в метро

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал появившееся в интернете видео с выпадением из одежды одного из пассажиров метро «пистолета» на глазах у росгвардейцев, пояснив, что эта история является розыгрышем, а оружие было игрушкой.

По словам Грибакина, этот инцидент произошел 2 марта, во время замены личного состава, передает РИА «Новости».

«Этот мужчина выронил предмет, похожий на пистолет. По звуку было понятно, что это игрушка», – сообщил представитель Росгвардии.

После этого молодого человека остановил командир заменяющегося подразделения, капитан Росгвардии, и попросил предъявить документы и сам предмет, но на видео это не попало, рассказал Грибакин.

«Молодой человек объяснил, что это игрушка, подарок его ребенку», – рассказал Грибакин.

Также сотрудник Росгвардии попросил удалить видео снимавшего оператора и тот пообещал, что сотрет запись.

«Это неудачная шутка на грани закона – с юридической точки зрения. Есть еще и этический аспект – видео является постановкой, причем реальную работу сотрудников Росгвардии и свои объяснения начинающий пранкер решил из ролика почему-то вырезать», – заключил Грибакин.

Также Грибакин выразил надежду, что видеоблогер расскажет своим подписчикам продолжение этой истории с проверкой документов и принесет извинения за то, что ввел их в заблуждение.

Представитель Росгвардии рассказал, что только за прошлый год Росгвардия обеспечила безопасность почти 5,5 тыс. общественных массовых мероприятий в столице, и подчеркнул, что ведомство надеется, что другие граждане не последуют примеру этого мужчины и не станут отвлекать сотрудников Росгвардии от выполнения служебных задач по обеспечению общественного правопорядка.

Напомним, пранкер Али Абидов подшутил над сотрудниками Росгвардии, «случайно» выронив пистолет перед ними в московском метро, видеозапись момента он опубликовал в соцсетях.