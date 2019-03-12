Nord Stream 2 ответил на призыв Европарламента остановить строительство газопровода

Резолюция Европарламента с призывом остановить строительство «Северного потока – 2» не имеет обязательной силы и не влияет на правовую базу по проекту, сообщил официальный представитель компании Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.

«Отметим, что Европарламент сегодня принял необязывающую политическую резолюцию о состоянии отношений между ЕС и Россией. Она включает в себя более 50 пунктов по различным элементам этих отношений, один из которых ссылается на «Северный поток – 2». Независимо от политических деклараций, реализация этого проекта регулируется обязательной правовой базой, которая также была сформирована Европейским парламентом», – передает ФАН слова официального представителя Nord Stream 2 AG.

Он отметил, что правовая база состоит из законодательства Евросоюза, национального законодательства стран, через которые проходит маршрут газопровода, и международных конвенций. Работы в рамках проекта определяются действующими разрешениями органов государств-членов ЕС.

Мюллер подчеркнул, что «Северный поток – 2» соответствует этой правовой базе.

«Не имеющее обязательной силы политическое решение Европейского парламента о состоянии отношений между ЕС и Россией не меняет правовой базы, регулирующей реализацию проекта «Северный поток – 2», – подчеркнул Мюллер.

Он подчеркнул, что газопровод внесет позитивный вклад в достижение целей Энергетического союза ЕС, так как обеспечит дополнительный маршрут поставок газа для импорта дополнительных объемов.

«Прогноз спроса на газ в Европе является убедительным аргументом в пользу таких инвестиций, которые полностью совместимы с продолжающимся импортом газа по существующим маршрутам», – подчеркнул он.

Европарламент во вторник одобрил доклад «О политических отношениях между Европейским союзом и Россией», в котором призвал прекратить реализацию проекта газопровода «Северный поток – 2».

Ранее сообщалось, что доработанная Газовая директива ЕС должна вступить в силу до запуска «Северного потока – 2», в связи с чем ее действие будет распространено на этот проект. Она, как ожидается, может оказать влияние на обслуживание газопровода «Северный поток – 2», поставив под вопрос участие Газпрома в этом процессе.