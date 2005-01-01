Путин предложил расширить полномочия Следственного комитета

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предполагается наделить Следственный комитет полномочиями по организации судебной экспертизы.

Соответствующая информация размещена в думской электронной базе данных.

В документе указывается, что СК «относится к федеральным государственным органам, в которых могут создаваться государственные судебно-экспертные учреждения и экспертные подразделения в целях организации и производства судебной экспертизы, назначенной в соответствии с законодательством России».

Вместе с тем «на СК РФ возлагаются полномочия по организации производству судебных экспертиз (...) назначенных в соответствии с уголовно- процессуальным законодательством России, а также полномочия по обеспечению законности при осуществлении данного процессуального действия».