Запуск секретного спутника ВВС США отложили

Запуск ракеты-носителя Delta IV с секретным спутником военно-воздушных сил США Wideband Global SATCOM отложен на два дня – до 15 марта, сообщили в пресс-службе компании United Launch Alliance (ULA).

В сообщении компании говорится, что запуск отложен «с целью выявления неполадок и устранения некоторых нештатных показателей», передает ТАСС.

«Состояние носителя и аппарата стабильное, все бортовые системы работают в штатном режиме и готовы к переходу к заключительному этапу [подготовки к пуску]», – добавили там.

Уточняется, что запуск намечен на пятницу, 15 марта, на 18.56 по времени Восточного побережья США (01.56 мск 16 марта).

В компании добавили, это будет 39-й по счету пуск Delta IV с 2002 года и восьмой полет этого носителя в конфигурации Medium+.

В январе с базы ВВС США Ванденберг стартовала тяжелая ракета-носитель Delta IV Heavy с секретным спутником Национального управления военно-космической разведки США, сообщает компания United Launch Alliance.