CNN пригрозили иском на 250 млн долларов за травлю школьника в кепке Трампа

Родители американского школьника Николаса Сэндмана предъявят телекомпании CNN иск на сумму более 250 млн долларов за клевету и травлю, сообщил адвокат потерпевшего Лин Вуд.

В интервью телеканалу Fox News Вуд рассказал, что сотрудники CNN устроили Сэндману травлю за якобы причастность к издевательствам над представителем коренных народов Америки. При этом, по словам адвоката, журналисты американского телеканала не проверили факты, передает ТАСС.

По словам защитника, если «изучить контекст» произошедших событий, становится ясно, что Николас Сэндман не совершил ничего дурного.

«Однако на CNN не смогли устоять перед соблазном выделить [из толпы] молодого парня в шапке с надписью Make America Great Again («Сделаем Америку вновь великой», предвыборный слоган президента США Дональда Трампа – прим. ВЗГЛЯД) и устроить ему травлю», – пояснил Вуд.

«Ребята с CNN [в тот день] <...> с семи часов утра и снова и снова распространяли в Twitter минутный пропагандистский сюжет. Это продолжалось минимум двое суток», – подчеркнул адвокат.

Вуд напомнил, что ранее родные и близкие учащегося католической школы в Ковингтоне (штат Кентукки) предъявили иск приблизительно на ту же сумму газете The Washington Post, обвинив ее в клевете.

В январе Washington Post опубликовала материал, в котором рассказывалось о том, как представитель коренных народов Америки Нэтан Филлипс вступил в противостояние с группой молодых людей из школы Ковингтона в кепках с надписью Make America Great Again.

Филлипс сообщал, что, когда он приблизился к школьникам, среди которых был и Сэндман, они начали насмехаться над ним и другими представителями коренных народов Америки.

Напомним, выборы-2016 Трамп выиграл под лозунгом «Make America Great Again» – «Сделаем Америку вновь великой». На переизбрание он намерен идти с лозунгом «Keep America Great!» («Сохраним Америку великой!»).