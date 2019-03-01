Порошенко заявил, что нужно для регионального лидерства Украины

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Газпром столкнулся с новой угрозой в Европе

У Газпрома появился новый серьезный конкурент в Европе – российский СПГФото: PAO NOVATEK/Global Look Press
На путь борьбы с американским СПГ на традиционном для России европейском рынке готов вступить новый игрок – производитель сжиженного природного газа «Новатэк» Леонида Михельсона. Там уверяют, что смогут поставлять европейцам российский СПГ в два–три раза дешевле американского. Поможет или навредит России новый «союзник» в борьбе с американцами? Подробности...
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Как лидер КНДР устроил «горькое поражение для Трампа»

Несмотря на отсутствие договоренностей, Трамп и Ким довольны встречейФото: KCNA/Reuters
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Ханое завершилась досрочно и безрезультатно. Но отсутствие прогресса в деле избавления Северной Кореи от ядерного оружия неудивительно потому, что сама задача в принципе невыполнима. На что рассчитывал Трамп, устраивая вторую встречу с Кимом? Подробности...
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Почему растет уровень агрессии среди школьников

В том, что дети становятся «монстрами», виноваты взрослыеФото: «Деревня проклятых», Alphaville Films
Уровень детской и подростковой жестокости кажется зашкаливающим – третьеклассницы дерутся, как в бойцовском клубе, пятиклассника-«террориста» смог остановить лишь самосуд, устроенный родителями жертв. МВД фиксирует взрывной рост тяжких преступлений у «малолеток». Проще всего в очередной раз обвинить во всем дурные примеры из соцсетей, но на самом деле причины куда серьезнее.  Подробности...
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Цветная революция в Венесуэле окончательно провалилась

Гуайдо призвал мир к вооруженной интервенции в Венесуэлу. И проиграл окончательноФото: Carlos Garcia Rawlins/Reuters
Хуан Гуайдо теряет последние шансы одолеть Мадуро и взять власть в Венесуэле. Несмотря на жестокий экономический кризис, революция античавистов провалилась, и Гуайдо впал в беспомощную истерику, что заметили даже в ЕС. Запад возлагал на самопровозглашенного «президента» большие надежды, но все они пошли прахом. Почему? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Правые консерваторы споткнулись о «миграционный вопрос»

Наталья Холмогорова, правозащитник
Изображение приезжих из Средней Азии как «торжествующих захватчиков» явно не сходится с реальностью. Мигрантов все мы видим регулярно. Они не очень похожи на людей, которые только что победили русских и веселятся по этому поводу. Подробности...
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Русский газ укрепил суверенитет Германии

Василий Федорцов, политолог, германист
Немецкая политическая элита не только не поддалась американскому давлению, но, напротив, сплотилась. Даже те политики, кто был против строительства «Северного потока», не скрывали своего раздражения действиями американцев. Подробности...
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У кого чистая совесть, тот хакеров не боится

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Радио Europe 1 собрало досье на полмиллиона слушателей. И снабдило характеристиками: «идиот», «гомик», «фашист». Досье попало в СМИ. Публикация произвела эффект если не разорвавшейся бомбы, то рванувшей канализации. Подробности...
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    Какие новые льготы получат семьи с детьми

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      Русская река затопила американский город

      Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодках
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      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

      Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
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      Женщины по праву отмечают День защитника Отечества

      День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»
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        • Нет никакого роста

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          Порошенко заявил, что нужно для регионального лидерства Украины

          1 марта 2019, 08:52

          Текст: Алина Назарова

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          Чтобы стать региональным лидером, Украине нужно «просто поверить в это», заявил президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития в Кропивницком.

          «Необходимо превратить страну – нашу родную Украину – в регионального лидера. Это звание она заслужила по праву. И все, что для этого нужно – поверить в это», – заявил Порошенко, слова которого передает телеканал «112 Украина».

          Он считает, что Украина должна нарастить экономическую мощь и «выйти на лидерские позиции», чтобы с ней «считались не только соседи». «Это задание на ближайшие пять лет: лидерство страны, в которой живут состоятельные, вольные и счастливые люди», – заключил он.

          Ранее Порошенко заявил, что уровень благосостояния в стране остается низким из-за России, которая «закрыла свои рынки». МВФ признает Украину самой бедной страной Европы, в мире Украина занимает 134-е место по показателю ВВП на одного человека.


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