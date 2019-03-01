Порошенко заявил, что нужно для регионального лидерства Украины

Чтобы стать региональным лидером, Украине нужно «просто поверить в это», заявил президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития в Кропивницком.

«Необходимо превратить страну – нашу родную Украину – в регионального лидера. Это звание она заслужила по праву. И все, что для этого нужно – поверить в это», – заявил Порошенко, слова которого передает телеканал «112 Украина».

Он считает, что Украина должна нарастить экономическую мощь и «выйти на лидерские позиции», чтобы с ней «считались не только соседи». «Это задание на ближайшие пять лет: лидерство страны, в которой живут состоятельные, вольные и счастливые люди», – заключил он.

Ранее Порошенко заявил, что уровень благосостояния в стране остается низким из-за России, которая «закрыла свои рынки». МВФ признает Украину самой бедной страной Европы, в мире Украина занимает 134-е место по показателю ВВП на одного человека.