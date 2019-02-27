В Австрии по делу о допинге задержали несколько иностранных спортсменов

Полиция Австрии и Германии задержала в австрийском Зеефельде спортсменов из Австрии, Казахстана и Эстонии по делу о допинге, следует из заявления ведомства.

Об этом сообщает ТАСС.

Информацию об этом в своем Twitter подтверждает немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт. По его данным, задержаны два австрийских спортсмена.

Предполагается, что спортсмены из нескольких стран проверяются на предмет использования запрещенных методов. Под подозрением находятся лыжные двоеборцы.

В Австрии применение допинга является уголовным преступлением.

В Зеефельде сейчас проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта.

«Спорт-Экспресс» со ссылкой на спортсменов сборной России по лыжному двоеборью Александра Пашаева и Эрнеста Яхина сообщает, что российскую команду не затронули обыски.

«К нам никто не приходил, про это впервые слышу», – отметил Пашаев.

Пресс-атташе федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Марина Калинина также сообщила, что у российских спортсменов обысков не было.